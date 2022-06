O presidente da OAB/MS Bitto Pereira, é o entrevistado desta edição do programa Personalidades. Natural de Campo Grande, Luís Cláudio Pereira, o Bitto Pereira, tem 45 anos, e 22 anos de carreira, que teve início já na OAB quando Bitto presidiu a comissão da jovem advocacia. Ele ainda comandou o instituto dos advogados de Mato Grosso do Sul.

Ele é advogado, pós-graduado em processo civil (Ucdb/Inpg), ex-presidente do instituto dos advogados de Mato Grosso do Sul, conselheiro federal da OAB por dois mandatos (2016 a 2021) e ex-vice diretor geral da Escola Superior da Advocacia Nacional (ESA).

Bitto Pereira é um apaixonado pela musica. E nesse programa ele conta um pouco de sua trajetória de vida. Suas histórias e escolhas que o levaram a ser o atual presidente da OAB seccional Mato Grosso do Sul.

O “personalidades” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, as terças, quintas e sábados. É possível assistir a essa e a outras edições já exibidas no canal da Assembleia Legislativa no youtube.