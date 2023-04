Perto de se aposentar, Ricardo Goulart pode investir em SAF de clube nordestino

O atacante Ricardo Goulart, que nesta semana pegou muitos de surpresa ao anunciar que estaria se aposentando da carreira de atleta no Bahia, deve ter um destino similar ao de Ronaldo Fenômeno: ser investidor, adquirindo ações de clubes.

De acordo com notícia publicada pelo portal NE45, do Recife, o ídolo do Cruzeiro poderá ser um dos futuros donos da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz.

Ricardo Goulart não estaria só. A empreitada contaria com o seu agente, Paulo Pitombeira, em parceria com o atual presidente do Bahia, Guilherme Bellintani — que tem mandato na equipe de Salvador até o final deste ano.

O Tricolor pernambucano vive um processo de recuperação judicial e tem tratativas públicas para se tornar uma SAF. Na Série D do Campeonato Brasileiro e vivendo uma severa crise financeira, o Santa Cruz parece não ter alternativa a não ser passar por uma intensa transformação.

Goulart dará coletiva na próxima segunda

Goulart, inclusive, ainda não deu detalhes de como pretende colocar um ponto final na sua trajetória como jogador, o que deverá acontecer na próxima segunda-feira (23). O camisa 16 concederá entrevista ao vivo da Fonte Nova, em Salvador. Na ocasião, possivelmente, terá a oportunidade de esclarecer essa possibilidade na carreira.

De acordo com o NE45, Goulart, Pitombeira e Bellintani, já teriam uma espécie de pré-contrato com o Santa Cruz. A reportagem da Itatiaia tentou entrar em contato com o presidente coral, Antônio Luiz Neto, assim como com presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e com o empresário Paulo Pitombeira. Até aqui, sem sucesso.