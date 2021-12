Policiais Militares Ambientais de Miranda, que trabalham na operação piracema, realizavam fiscalização no rio Miranda no município, na região do Distrito do Salobra e prenderam um pescador por pesca predatória. O infrator, que se identificou como pescador profissional, pescava no período proibido e ainda havia capturado peixe da espécie dourado que está com pesca proibida em Mato Grosso do Sul, quando foi surpreendido na terça-feira (21) às 10h00 em uma embarcação.

Na embarcação, além do dourado, havia 14 exemplares de peixe da espécie piranha, que o pescador havia capturado, segundo ele, desde às 7h00. O barco, o pescado, quatro varas com molinetes utilizados na pescaria ilegal foram apreendidos. O infrator (40), residente em Miranda, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória e saiu depois de pagar fiança de R$ 1.000,00. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

O pescador também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.074,00 pela PMA, multa agravada pela captura do exemplar de peixe da espécie dourado, cuja lei que proíbe a pesca da espécie impõe multa mínima de 100 UFERMS (Unidade Fiscal de Mato Grosso do Sul). Cada UFERMS atualmente tem o valor de R$ 43,24.