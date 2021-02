Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas, que trabalham na operação piracema, realizavam fiscalização fluvial no rio Sucuriú no município e autuaram ontem (31) à tarde, um pescador por pescar durante a piracema. O infrator estava capturando os peixes e colocando dentro de um viveiro, que ficava dentro da água no rio. Com o pescador foram apreendidos 10 peixes que ele já havia capturado durante a pescaria ilegal, uma vara de pesca e um viveiro.

O infrator (40), residente em Três Lagoas, responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00.