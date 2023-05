A Polícia Militar Ambiental prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo num acampamento de pescadores na margem do Rio Amambai. A arma estava um revólver calibre .38 com seis munições intactas estava dentro da mochila. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e este foi apresentado à autoridade policial de Iguatemi para as providências cabíveis.