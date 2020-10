Durante fiscalização fluvial no rio Paraguai, visando à prevenção à pesca predatória na região da área portuária nas proximidades do perímetro urbano, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Corumbá prendeu um pescador por capturar pescado abaixo da medida permitida por lei.

O infrator pescava em uma embarcação do tipo canoa de madeira e havia capturado quatro exemplares de pescado da espécie barbado, todos abaixo do tamanho mínimo de captura permitido pela legislação, no momento em que os policiais o abordaram ontem à tarde (21). Com ele foram apreendidos o pescado e a embarcação.

O infrator (40), residente em Corumbá, recebeu voz de prisão e responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.