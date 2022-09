Policiais Militares Ambientais de Corumbá que atuam na Operação Pesca Legal, de prevenção e repressão à pesca predatória no Estado, foram acionados por um Soldado da Policia Militar, que trabalha no posto da Receita Federal (ESDRAS) em Corumbá, na manhã de hoje (2) às 9h00, o qual havia abordado um veículo Ford KA e, no porta-malas, foram encontrados 87 kg de peixes da espécie cachara (pseuplatystoma reticulatum) transportados ilegalmente.

O infrator não possui nenhuma documentação de origem dos peixes e ainda havia exemplares abaixo da medida permitida. Ele afirmou que recebeu o pescado de uma embarcação boliviana. Foram apreendidos o pescado e o veículo. O infrator (45), residente em Corumbá, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2.440,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção. O pescado será doado para a instituição filantrópica.