PMA de Jardim e de Campo Grande realizaram patrulhamento fluvial no rio Miranda ontem e hoje (3) e autuaram cinco pescadores por pesca predatória. Um pescador amador (68), residente em Cerquilho (SP) e outro (46) anos, morador em Tiete (SP), foram abordados quando pescavam em um local conhecido como Corredeira Santa Helena, localizada no município de Bonito. Com eles foram apreendidas duas varas com molinetes.

As normas proíbem e consideram crime, a pesca a 200 metros a montante e a jusante das cachoeiras e corredeiras, pois é alta a vulnerabilidade dos cardumes nesses locais dos rios. Os pescadores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 1.000,00 cada um.

Outra equipe, no mesmo rio, autuou mais três paulistas, de 41, 48 e 48 anos, moradores em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), por pescarem com utilização de petrechos proibidos. Durante abordagem à embarcação que estavam no município de Nioaque, foram encontradas duas tarrafas (petrechos proibidos). Foram apreendidos os seguintes materiais: duas tarrafas, um barco, um motor de popa e três carretilhas com varas. Os pescadores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 1.000,00 cada um.

Os pescadores não tinham capturado pescado ainda. Além da multa administrativa, as atitudes caracterizam-se crimes ambientais de pesca predatória e os infratores responderão e poderão pegar pena de um a três anos de detenção.