Durante fiscalização fluvial preventiva à pesca predatória no rio Aquidauana no município, PMA do Grupamento da Cachoeira do Sossego, em Rochedo autuaram ontem (26) dois infratores por pesca ilegal. Um de 33 anos, residente em Campo Grande e um morador de Rochedo, de 25 anos, foram autuados quando foram surpreendidos pescando sem licença ambiental.

Com os pescadores foram apreendidos dois molinetes com varas. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300,00 contra cada autuado, perfazendo R$ 600,00.