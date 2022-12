A PMA prende e autua em R$ 2,6 mil dois pescadores pescando em piracema no rio Coxim, com petrechos ilegais e apreende barco, motor e os petrechos. Os infratores foram abordados quando estavam em uma embarcação onde foram encontradas 18 boias (joão-bobo) – petrechos proibidos – várias iscas para serem utilizadas nos petrechos ilegais e um puçá para a retirada de pescado do rio.

Os infratores começavam a pescaria ilegal e não tinham conseguido capturar nenhum peixe ainda, porém, a ideia, segundo eles, era pescar na “Cachoeira Quatro Pés”, local em que a pesca é permanentemente proibida, mesmo quando não é período de piracema, devido ao acúmulo e vulnerabilidade dos cardumes no local e, por esta razão, vigiado pela PMA. O barco, um motor de popa, os petrechos ilegais, as iscas e o puçá foram apreendidos.

Os criminosos, de 47 e 56 anos, residentes em Coxim, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com o material apreendido, onde poderão ser autuados em flagrante e responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 1.300,00 cada um.