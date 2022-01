Com a participação de três empresas, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), em parceria com o Observatório do Turismo (Observatur/Fundtur-MS), lança no dia 15 de janeiro um projeto piloto para identificar o perfil dos turistas usuários de linhas rodoviárias e fretamento em Mato Grosso do Sul. Quem estiver viajando nos ônibus da Viatur, Cruzeiro do Sul e Andorinha vai encontrar um cartaz com o convite a responder a pesquisa. Com o celular, basta acessar o QR Code e ir direto para o formulário.

O levantamento vai acontecer durante dois meses, até 15 de março. Além da identificação de perfil, a pesquisa pretende obter a percepção desses passageiros em relação ao serviço prestados pelos transportadores rodoviários turísticos. “A opinião das pessoas que viajam é muito importante para a gestão pública e privada na tomada de decisões. Já tivemos um primeiro levantamento feito em parceria com a Fundtur, aberto ao público em geral. Agora estamos direcionando para quem de fato está a bordo e poderá fazer essa avaliação logo após utilizar o serviço”, explica o diretor de Transportes da Agems, Matias Gonsales Soares.

Responsável pela regulação e fiscalização do serviço público de transporte intermunicipal, a Agência está trabalhando, com o Escritório de Projetos Estratégicos e a Secretaria de Infraestrutura na renovação e modernização do Sistema. O serviço público abrange as linhas, mas os gargalos e demandas do transporte turístico também serão considerados. “Estamos construindo um Plano Diretor para melhorar o serviço como um todo, fortalecer as linhas, coibir os clandestinos, garantir o melhor transporte para os sul-mato-grossenses e pessoas do Brasil e do exterior que veem aproveitar os atrativos nos mais diferentes municípios do estado”, reforça o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

Empresas

A pesquisa vai estar disponível para passageiros de diversas linhas de três empresas nesse primeiro momento. “Consideramos excelente a participação do usuário frequente do serviço na pesquisa, nossa expectativa é que eles possam contribuir com suas sugestões para o aprimoramento do Plano Diretor”, avalia o gerente operacional da Andorinha, João Batista Hernandes Teixeira.

Ele conta que a transportadora já realiza esse tipo de levantamento de forma interna, para avaliação da viagem e sugestão de melhoria, e que o sistema vai ser utilizado no projeto da Fundtur e Agems. “Nossos motoristas foram orientados a informar aos passageiros sobre a importância de contribuir com a pesquisa. Ao mesmo tempo, nosso SAC enviará para alguns clientes, via WhatsApp, o link de acesso ao formulário. Acreditamos que haverá um bom volume de participantes, o que vai ajudar o levantamento a ser mais fiel a realidade do mercado”.

Toda a equipe da empresa Viatur também já está preparada para a pesquisa, conforme relata o diretor Luis Fernando Otero. “Envolvemos nossos motoristas, fiscais que atendem ao longo da linha, agentes de venda, para que já na compra o cliente saiba da pesquisa e possa ter uma maior adesão”, diz. “Acho que a iniciativa é importante, porque o transporte tem evoluído nos últimos anos, mas ainda não no ritmo que o mundo está evoluindo. Então, precisamos entender do usuário qual a expectava, quais são os pontos que enxerga como negativos para melhoria”.

Passageiros da Cruzeiro do Sul também serão consultados. Para o diretor Cesar Possari, a expectativa é positiva. “Toda pesquisa é oportunidade de melhoria, e a nossa empresa adotará o levantamento em todas as linhas, quando o usuário poderá, após algumas horas, responder o questionamento para que possamos melhorar nossos serviços”, confirma. “Avaliamos positivamente essa iniciativa e esperamos que esses dados técnicos sirvam para tomada de decisões”.