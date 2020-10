Se as eleições fossem hoje, o candidato pelo MDB, Lenilso Carvalho, seria eleito com 38,9% dos votos válidos, aproximadamente 15 pontos percentuais a mais que o segundo lugar, o candidato pelo PSDB, que registrou 23,94% das intenções de voto. É o que revela o resultado de uma amostragem da London Pesquisas, registrada na Justiça Eleitoral.

Na pergunta estimulada, quando é apresentada uma lista de nomes, em terceiro lugar aparece o candidato professor Jeamilton, com 6,98%, candidato a prefeito pelo Avante e, logo depois, o candidato pelo Republicanos, Thiago Caminha. A pesquisa foi registrada no TSE/MS (Tribunal Superior Eleitoral), sob o número MS – 07206/2020, a margem de erro é de 4,86 pontos percentuais para mais ou para menos, 400 pessoas foram entrevistadas

Lenilso Carvalho também permanece liderando na pesquisa espontânea, com 30,17% das intenções de voto, seguido por Marcos Calderan, com 19,7% dos votos e pelo professor Jeamilton, com 6,48% dos votos.

REJEIÇÃO

O Instituto London também avaliou o grau de rejeição dos candidatos a prefeito. Neste quesito, o candidato pelo Democracia Cristã, Reginaldo Fotógrafo, aparece com o maior índice de rejeição, de 11,97%, na sequência, com 9,23% aparece o candidato Marcos Calderan. Em terceiro lugar, com 6,73%, ficou o candidato do PSC (Partido Social Cristão), Amauri Mazzucato.

O levantamento foi realizado pela London Pesquisas e registrado sob o número MS-07206/2020. As entrevistas foram realizadas entre 17 e 19 de outubro deste ano.

