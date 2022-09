Única mulher com mandato na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pode seguir sozinha na próxima legislatura. É o que aponta pesquisa encomendada pelo Instituto Ranking divulgada nesta terça-feira (13).

Se as eleições fossem hoje, o PSDB poderia eleger entre quatro e cinco deputados. Os que têm mais chance são Paulo Corrêa, que está com 2% das intenções; Jamílson Name, com 1,30%; Mara Caseiro, com 1,10%; Pedro Caravina, com 1,00%; e Marcelo Salomão, com 1,00%.

Os emedebistas devem fazer entre dois e três deputados estaduais. Estão na frente da disputa Márcio Fernandes com 1,20% das intenções de votos dos eleitores, Júnior Mochi com 0,50%, Dr. Flávio Barbosa com 0,50%, Diogo Bossay com 0,50% e Fabiano Reis com 0,40%.

Os petistas devem ocupar entre duas e três cadeiras da ALMS. Estão na frente da disputa Zeca do PT com 0,70%, Pedro Kemp com 0,60%, Marcelo Bluma com 0,50%, Amarildo Cruz com 0,20% e Humberto Amaducci com 0,10%.

O PSB deverá fazer apenas um candidato. Quem está na liderança é Paulo Duarte com 1,00%. O PP deve fazer de dois e três deputados. Estão na frente Marçal Filho com 1,10%, Gerson Claro com 1,00%, Londres Machado com 0,30% e Evander Vendramini com 0,20%.

O PDT deve fazer apenas um candidato e quem está na liderança é Lucas de Lima com 0,90%. O PL tem chance de ocupar entre duas e três cadeiras. Tem mais chance de levar a disputa Neno Razuk com 1,00%, João Henrique Catan com 0,90% e Coronel David com 0,80%.

O Podemos deve fazer entre um e dois deputados estaduais. Tem chance de ocupar uma das 24 cadeiras os candidatos do partido Prof. Rinaldo Modesto com 0,50% das intenções de votos dos eleitores.

Os patriotas têm chance de ocupar apenas uma das vagas na Assembleia Legislativa. O preferido dos eleitores é o deputado estadual Lídio Lopes com 0,50% das intenções de votos dos eleitores.

O PTB deve fazer apenas um deputado estadual. O candidato mais provável de levar a disputa é Otávio Figueiró que está com 0,50% das intenções de votos dos eleitores.

Com a possibilidade de ocupar entre uma e duas vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, os republicanos estão com Antônio Vaz (0,30%), Herculanos Borges (0,20%) e Sayuri Baez (0,20%) na frente da disputa das intenções de votos dos eleitores.

O União Brasil deve ocupar entre duas e três cadeiras das 24 da Assembleia Legislativa. Tem chance de levar a disputa Roberto Hashioka com 0,90% das intenções de votos dos eleitores, Rhiad Abdulahad com 0,80%, David Vincensi com 0,70%, Ivandro Fonseca com 0,60% e Pastor Mauro Ortiz com 0,40%.

O PSD tem a possibilidade de ocupar entre uma e duas vagas na Assembleia Legislativa. Tem chance de entrar Otávio Trad com 0,70% das intenções de votos dos eleitores, Sílvio Pitu com 0,60% e Pedrossian Neto com 0,20%.

PESQUISA

A pesquisa é do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional e domiciliar. Significa que todos tiveram a mesma chance de serem sorteados para responderem ao questionário.

Foram entrevistados 3 mil eleitores, em 30 municípios do Estado, entre os dias 7 e 12 de setembro de 2022. Esta é a nona pesquisa sobre a eleição divulgada pelo Instituto Ranking Brasil. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 1.8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A amostra foi realizada de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo 2010 e TSE/TRE-MS 31/08/2022.

Com informações do NOVA NEWS