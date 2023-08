Pesquisa: derrotado em MS, Lula começa a reverter rejeição

Pesquisa do Instituto Ranking revela que a maioria da população de Mato Grosso do Sul aprova a gestão do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), após sete meses de trabalho. Os números revelam que o presidente está conseguindo reverter a rejeição no Estado, de maioria bolsonarista.

Entre os entrevistados, 50,50% disseram que aprovam a gestão de Lula, contra 40,50% que revelaram não aprovar. Neste questionário, 4% não sabe ou preferiu não responder.

O percentual de aprovação mostra que Lula está conquistando parcela do eleitor que não votou nele. No segundo turno em Mato Grosso do Sul, Jair Bolsonaro (PL) ficou com 59,49% dos votos válidos e Luis Inácio Lula da Silva (PT) com 40,51%

A gestão foi avaliada como boa ou ótima para 40,20%, ruim ou péssima para 30,30%, regular para 25%, e 4% não sabe ou preferiu não responder.

.A margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento é do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional, domiciliar e por telefone.

Foto: divulgação/rede social

Relacionado