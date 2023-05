Pesquisa eleitoral nos EUA aponta Trump na liderança, com Biden em segundo lugar

Uma nova pesquisa eleitoral conduzida pela ABC News e Washington Post mostra o ex-presidente Donald Trump na liderança, com vantagem de seis pontos percentuais em relação a Joe Biden, atual presidente e líder do Partido Democrata. Com 45% das intenções de voto, Trump aparece na dianteira da corrida presidencial, enquanto Biden conta com 39%.

Trump se apresenta como um dos líderes mais populares do Partido Republicano, mantendo sua influência dentro da sigla mesmo após deixar o cargo em janeiro de 2021. Pesquisas internas indicam que 70% dos eleitores republicanos têm uma visão favorável do ex-presidente, enquanto 25% mantém uma visão desfavorável.

Além disso, Trump tem sido um grande apoiador de candidatos republicanos em eleições recentes, o que tem contribuído para o fortalecimento da base em diversos estados do país.

Em contrapartida, a popularidade de Biden vem sofrendo uma forte queda, não apenas em termos gerais, mas especialmente entre os eleitores democratas. A crise migratória na fronteira com o México, a superada pandemia da Covid-19, as tensões com a Rússia e a China e a retirada das tropas americanas do Afeganistão são alguns dos fatores que têm contribuído para o declínio da imagem do atual presidente.