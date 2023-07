Pesquisa empolga e eleição na Capital pode unir trio de partidos da base de Lula

O deputado estadual Zeca do PT está apostando em uma aliança de partidos da base de Luís Inácio Lula da Silva para composição de chapa para a eleição em Campo Grande. O deputado entende que pesquisas lançadas até o momento indicam chances de sucesso em uma chapa com três pré-candidatos.

Zeca defende uma aliança do PT, que hoje tem ele como pré-candidato, com o União Brasil, da superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, e o PDT, que tem o deputado estadual Lucas de Lima como pré-candidato.

“As pesquisas apontam uma coisa positiva: Se tirar eu e o Lucas, a Rose aparece em primeiro. Quando tira a Rose e o Lucas, eu vou para o primeiro lugar. Quando tira eu e a Rose, aparece Lucas em primeiro. Defendo um arco de alianças que contemple esses partidos, com humildade, sem soberba, para ver quem será o candidato”, sugere Zeca.

O deputado afirma que está conversando com o irmão de Rose, deputado Rinaldo Modesto, que indica uma possibilidade grande para o entendimento entre as siglas. “É fundamental preservar as três pré-candidaturas e construir este arco de alianças”, defende.

Zeca reforça a pré-candidatura no PT, onde faz exigências para efetivar o nome. Entre elas, uma chapa forte para eleger entre quatro e cinco vereadores, recursos para a campanha e aliança com União, PSB e PDT. Ele tem como concorrente no PT a candidata ao Governo pelo partido em 2022, Gisele Marques.

Pesquisa

Zeca refere-se a pesquisa Ranking, realizada entre os dias 4 e 11 de julho na Capital. No cenário sem Rose Modesto, o deputado Lucas de Lima aparece em primeiro lugar com 15,50%, seguido por ele, com 9%; Adriane Lopes (PP), 7,75%; Beto Pereira (PSDB), 6,5%; Coronel David (PL), 5,5% e Humberto Figueiró, 0,50%.

Nesta pesquisa, Zeca aparece na frente quando Rose, Lucas e André Puccinelli não aparecem como opção. Ele tem 14,50%, seguido por Adriane, 9,5%; Beto Pereira, 8,2%; Coronel David, 6,5%; Márcio Fernandes (MDB), 2,5% e Tatiana Ujacow (Rede), 0,50%.

