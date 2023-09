Pesquisa mostra disputa apertada na briga pela Prefeitura de Campo Grande

O Instituto Ranking divulgou, nesta segunda-feira, uma pesquisa com intenção de voto para Prefeitura de Campo Grande. Os números mostram um cenário bastante disputado, com empate técnico, na margem de erro, entre os primeiros colocados.

Na pesquisa estimulada, com 13 nomes, o ex-governador André Puccinelli (MDB) lidera, com 15,2%, seguido por Rose Modesto (União), 12,05%, e Lucas de Lima (PDT) na terceira posição, com 10,03%.

Na quarta colocação aparece a prefeita Adriane Lopes (PP), com 9,10%, seguida pelo deputado federal Beto Pereira (PSDB), 7,2%, e Zeca do PT, que não é mais pré-candidato, com 4%.

Na sequência aparecem Coronel David (PL), 3,2%; Capitão Contar (PRTB), 3%; Pedrossian Neto (PSD), 2,3%; Beto Figueiró, 1%; Marcos Pollon (PL), 0,8%; Luiz Henrique Mandetta (União), 0,6% e Rodrigo Lins, 0,15%. Entre os entrevistados, 31,1% não sabem ou não responderam.

Rejeição

O instituto também perguntou em quem a população não votaria. Puccinelli foi o mais citado, com 24,5%; seguido por Zeca do PT com 14%; ex-deputado estadual Capitão Contar, com 13,1%; prefeita Adriane Lopes, com 7%; deputado federal Beto Pereira, com 5,2%; ex-ministro Mandetta, com 4,4%; deputado federal Marcos Pollon, com 3,3%; ex-deputada federal Rose Modesto, com 3%; deputado estadual Coronel David, com 2,5%; deputado estadual Lucas de Lima, com 2,2%; Rodrigo Lins, com 1,6%; advogado Beto Figueiró, com 1,2%; e deputado estadual Pedrossian Neto, com 1%. Neste questionário, 17% não sabem ou não responderam.

O instituto ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2,75% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

