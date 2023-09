Pesquisa para Prefeitura de Jateí tem vice-prefeita na liderança e vereadores na briga

O Instituto Ranking divulgou, nesta segunda-feira (4), uma pesquisa com as intenções de voto para a Prefeitura de Jateí. A vice-prefeita, Cileide Cabral, aparece na liderança, com 30,66% das citações.

Em segundo lugar está o presidente da Associação de suinocultores de Glória de Dourados e Região, Odair Pereira, com 12,33%. Na sequência aparecem o vereador Jeovani Vieira, 10%; o ex-candidato a prefeito, Borracha, 7%; Vereador Tiquinho, 2,66%; vereador Nezinho, 2,33% e vereadora Duck, 1,33%. Neste questionário, 33,69% não preferiram não responder ou disseram que não sabem.

O instituto também perguntou em quem o eleitor não votaria e Tiquinho foi o mais citado, com 15%; seguido por Borracha, com 13%; Odair, com 11,66%; Rose Duck, com 6,33%; Nézinho, com 5%; Jeovani Vieira, com 4,33%; e Cileide Cabral, com 3,66%. Entre os entrevistados, 41,02% dos disseram que não sabem ou não responderam.

O instituto ainda avaliou a gestão do prefeito Eraldo Leite. Entre os entrevistados, 85% avaliou a gestão como boa ou ótima; 6,33% como regular; 4,66%, ruim ou péssima. Nesta pergunta, 4,01% disseram que não sabem ou preferiram não responder.

O instituto ouviu 300 moradores nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2023. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,5%, para mais ou para menos.

