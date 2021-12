A Enel, companhia de energia que atua no Estado do Ceará, há tempos desejava desenvolver um método que protegesse os postes de luz de acidentes automobilísticos, já que muitos postes são destruídos anualmente por motoristas. A mepresa até tinha arranjado um método, cercando os postes com areia, tipo os escapes de Fórmula 1, mas teve problemas com o poder público questionou a estética do produto e o comprometimento na acessibilidade das calçadas.

Depois de publicar um edital procurando desenvolvedores que pudesse sanar o problema, que acabou contemplando a Universidade Federal do Ceará (UFC), professores desenvolveram um equipamento de proteção de veículos que podem ser uma solução mundial, protegendo não só os postes de iluminação pública, como a vida de muitos motoristas em acidentes.

Liderado pelo professor Augusto Albuquerque, do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil da UFC, os pesquisadores criaram então um equipamento de proteção, chamado de defensa, que acoplado aos postes de iluminação, amortece o impacto das batidas. Feito de plástico, o equipamento é preenchido com um material feito por uma mistura de poliuretano e resíduos de pneus e reduz drasticamente a gravidade das batidas.

“A ideia principal é salvar vidas. Porque quando você gera um amortecimento, parte da energia que seria absorvida pelo corpo humano, pelo poste, vai ser absorvida no amortecimento. Então, ao dissipar essa energia, você está também reduzindo o impacto no ser humano, mas sim, o equipamento reduz a destruição de postes porque amortece o impacto das batidas”

A nova “defensa” recebeu uma patente, entregue pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), aos pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e a Enel, mas ainda não se sabe quando começará ser implantada nos postes do estado do Ceará. O novo mecanismo, devido a sua grande utilidade, é um excelente produto a ser implementado não só em outros estados como em outros países, podendo revolucionar a proteção em casos de acidentes. Uma ótima ideia que pode, e deve, ser compartilhada com o mundo.