Petistas e tucanos votam a favor do PL da Censura; bolsonaristas votam contra

Na noite desta terça-feira, 25, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do PL da Censura por 238 votos favoráveis à tramitação acelerada do projeto contra 192 que votaram pela rejeição da urgência. A aprovação do pedido permite que os deputados dispensem formalidades regimentais como a tramitação da proposta pelas comissões. O texto, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, seguirá diretamente para o plenário, e o mérito deve ser analisado até a próxima semana.

Caso seja aprovado pelos deputados, o texto precisará passar por uma nova votação no Senado, que dará a palavra final sobre o texto.

Confira como votou cada deputado de MS:

Camila Jara (PT) – SIM

Vander Loubet (PT) – SIM

Geraldo Resende (PSDB) – SIM

Beto Pereira (PSDB) –

Dagoberto Nogueira (PSDB) – SIM

Luiz Ovando (PP) – NÃO

Rodolfo Nogueira (PL) NÃO

Marcos Pollon (PL) – NÃO