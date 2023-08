Petrobras anuncia aumento da gasolina e do diesel nas distribuidoras

Em comunicado emitido na manhã de hoje, a Petrobras confirmou um reajuste de R$ 0,41 no litro da gasolina e de R$ 0,78 no litro do diesel. Quem estiver com o tanque vazio, corra e abasteça! Isso porque os novos valores passarão a valer a partir de amanhã. A estatal ressalta que o valor final que vai chegar nos postos também vai ser afetado por impostos estaduais, mistura de biocombustíveis e pela margem de lucro dos revendedores.