A Petrobras vai reduzir em 5,58% o preço do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras a partir de amanhã. Em comunicado, a empresa afirmou que as cotações e as taxas de câmbio se estabilizaram em um nível inferior para o produto.

De amanhã (9) em diante, o preço médio do quilo do GLP passará de R$ 4,48 a R$ 4,23. Um botijão de 13 kg, por exemplo, passará a custar R$ 54,94 para as distribuidoras — antes, era R$ 58,24.

No site da empresa, uma nota publicada informa que as cotações e as taxas de câmbio se estabilizaram em um patamar inferior para o produto. Isso explicaria a baixa.

“A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, diz o texto.

O anúncio da petroleira acontece no mesmo dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a inflação oficial de março, que ficou no maior nível para o mês desde 1994, desde antes da implementação do Plano Real.

A alta foi puxada principalmente pelo setor de transportes, após a Petrobras aumentar os preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha no dia 11 de março. De acordo com o IBGE, o gás de botijão aumentou 6,57% em relação ao mês anterior.

Antes de março, o quilo do insumo era comercializado a R$ 3,86 para as distribuidoras.

*com informações Reuters