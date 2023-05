PF abre inquérito para apurar compra de bistecas a indígenas

Polícia Federal abre inquérito sobre compra de toneladas de bisteca pela Funai em gestão Bolsonaro, que seriam destinados a indígenas no Amazonas.

As denúncias surgiram após reportagens do Jornal O Estado de São Paulo no qual apontaram por exemplo a compra de 19 toneladas de bisteca que seriam enviadas ao Vale do Javari apesar da ausência de local para armazenamento e conservação dos produtos congelados, mas que nunca chegaram às comunidades indígenas do Alto Solimões/AM.

Além de serem apontados gastos de R$ 4,4 milhões em sardinha e linguiça calabresa para Yanomamis. Contrariando a orientação técnica porque esses alimentos que não são consumidos pelos povos indígenas. Além de compras sem licitação no qual foram pagos R$ 260 pelo quilo de pescoço de galinha para indígenas da etnia Mura e funcionários da Funai em Manicoré/AM.

A Funai afirmou na segunda-feira (15) que está analisando “todos os contratos vigentes” na procura de “inconsistências técnicas ou jurídicas”.

A Funai afirmou em nota que identificou “a ausência de qualificação de itens das cestas de alimentos distribuídos aos povos indígenas na ação de enfrentamento à Covid-19” por parte da gestão do órgão indigenista no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Funai concluiu o comunicado dizendo que “tem o dever de seguir os princípios da administração pública e zelar pela transparência e legalidade em todos os processos de licitação, aquisição e prestação de contas de produtos e serviços”.