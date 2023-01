A Polícia Federal, na tarde de quarta-feira (18), recebeu denúncia anônima sobre uma casa que estava sendo utilizada para armazenamento e venda ilegal de combustível oriundo da Bolívia. Ao apurar a situação, constatou-se que de fato a casa era utilizada como ponto de venda de Diesel contrabandeado. Ainda, o combustível estava sendo guardado de forma precária e com a inobservância da legislação vigente ambiental. Os responsáveis pela atividade criminosa não estavam no local, no entanto, foram apreendidos 1360 litros armazenados em galões e em um tanque de 1000 litros.