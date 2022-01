CORUMBÁ – MS (Correspondente) – A PF apreendeu nessa segunda-feira (24), uma carga de cocaína disfarçada em cartões de apresentação, que seria enviada para Campo Grande. Foram apreendidos quatro quilos da droga.

A descoberta foi feita durante uma fiscalização dos policiais que abordaram uma van e, ao checarem o compartimento de bagagens desconfiaram de um pacote que continha diversos cartões de apresentação em inglês.

Ao revistarem o material desconfiaram do peso e do acabamento, sendo que fizeram testes preliminares de cocaína sobre os objetos, que reagiu positivamente. A técnica utilizada para encobrir o entorpecente é muito comum na região de fronteira, e consiste em ‘engomar’ o material com o entorpecente, ou seja, misturar a droga aos objetos através de processos químicos.