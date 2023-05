A Polícia Federal apreende maconha remetida via postal dos EUA em Natal/RN. Além de dois vidros de óleo da droga, comumente utilizados em cigarros eletrônicos, tudo importado ilegalmente dos Estados Unidos. Não houve prisão. O entorpecente apreendido apresenta características próprias, que o diferem do que comumente é apreendido.

Esta foi a primeira apreensão de maconha por via postal, importada dos Estados Unidos, feita pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte.