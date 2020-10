A Polícia Federal apreendeu aproximadamente uma tonelada e meia de drogas só neste mês de outubro. As apreensões são frutos dos trabalhos conjuntos com as unidades de Uberlândia/MG, Ponta Porã e Dourados/MS.

APREENSÃO

A primeira delas foi realizada em 07/10/2020 em Sidrolândia/MS. Na ocasião em foi interceptada uma carga de 1.018 kg de maconha em um veículo. O motorista foi preso.

A segunda interceptação foi de uma carga de 437,5 kg de cocaína em um fundo falso de uma carreta bitrem. A apreensão ocorreu em 22/10/2020 em Ponta Porã. O motorista também foi preso.

Na segunda-feira (26/10), em mais uma ação integrada os policiais mobilizaram-apreenderam uma carga de cocaína. O motorista que transportava 81,8 kg de drogas foi preso.

Os trabalhos seguem intensos na repressão deste tipo de criminalidade.