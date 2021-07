A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira (29) uma obra de arte suspeita de ter sido roubada de Museu da Líbia, no ano 1990. Trata-se de uma escultura de mármore de uma cabeça humana, representando Eusculápio (Head of Asclepius), deus grego da cura. Peça em mármore apreendida em Porto Alegre (RS) teria sido esculpida nos anos 400 a.C. A solicitação de busca da obra de arte partiu da Interpol, por meio de comunicação da Interpol Tripoli, na Líbia, ao Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. Conforme a Secretaria Geral da Interpol, a escultura está inserida na base de dados da organização de obras furtadas ou roubadas. A obra havia sido retida pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos, permanecendo naquela unidade alfandegária de fevereiro a setembro de 2020, mas foi liberada ao adquirente da peça, mediante a apresentação dos documentos de importação, não sendo possível verificar a ilicitude do objeto. A obra de arte será periciada e caso confirmada sua autenticidade e procedência, será repatriada à Líbia. O adquirente será ouvido para esclarecer se sabia da origem da escultura.