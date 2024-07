PF apura responsáveis pelos incêndios no Pantanal, por meio do Gabinete de Crise. Os policiais realizaram ações em campo para apurar os envolvidos que provocaram incêndios no Bioma.

Valendo-se de apoio aéreo do Comando de Aviação Operacional da PF (CAOP), peritos foram aos pontos identificados por meio de investigação pretérita, para angariar informações técnicas que possibilitem correto dimensionamento do dano. Além disso, equipes de policiais federais se deslocaram aos locais para aprofundar investigação visando identificar e qualificar os responsáveis pelas queimadas.

As ações do Gabinete de Crise seguirão por tempo indeterminado, tendo em vista que mais de 700 mil hectares foram consumidos pelo fogo neste ano no Bioma, diversas espécies da fauna e da flora correm risco de extinção. Dessa forma, a Polícia Federal trabalha incessantemente com o objetivo de identificar os envolvidos que teriam dado início às queimadas na maior planície alagada do mundo.