PF combate crimes ambientais no MS e MT

A Polícia Federal deflagrou a Operação Chamberlin em MS e MT com o objetivo de combater crimes ambientais. A ação faz parte de uma estratégia para enfrentar a exploração ilegal de recursos naturais e o desmatamento nas regiões.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Corumbá e um mandado de busca e apreensão em Cuiabá/MT. Os policiais apreenderam com os investigados uma arma de fogo irregular sendo preso em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Além da apreensão de mídias com conteúdo digital, dinheiro, armas de fogo, pedras preciosas e veículos. Materiais que serão submetidos a análises periciais para aprofundar as investigações e identificar outros integrantes da rede criminosa.

Essas operações são fundamentais para proteger o meio ambiente e garantir o cumprimento das leis que regulamentam a utilização dos recursos naturais. A PF, em colaboração com outras agências e órgãos ambientais, desempenha um papel crucial na preservação dos ecossistemas e na promoção de um desenvolvimento sustentável.