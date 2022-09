A Polícia Federal realiza operação em Bela Vista, cidade do interior, nesta quinta-feira (22), com objetivo de desestruturar organização criminosa especializada em fraudes para obter benefícios do governo federal. O valor da fraude chega a R$ 6,5 milhões.

Segundo a PF, os criminosos cooptavam idosos de nacionalidade paraguaia e utilizavam documentos falsos fraudando a origem deles para obter benefício assistencial de idosos. Toda a operação ocorria em Bela Vista, cidade na fronteira com o Paraguai, em MS.

A operação “Fake Address” demonstrou durante as investigações que os aliciadores obtinham a documentação necessária para concessão do benefício, em especial comprovantes de residência fraudulentos com o objetivo demonstrar falsamente que os estrangeiros eram residentes em território nacional.

A Polícia Federal, com apoio de servidores do Ministério do Trabalho e Previdência Social, cumpriu oito mandados de busca e apreensão na cidade sul mato-grossense.

As apurações indicam que o prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 1.4 milhões. Com a deflagração da operação e suspensão dos benefícios fraudulentos, estima-se que o prejuízo evitado aos cofres da União seja de R$ 6.5 milhões.