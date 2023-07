PF combate invasores de terras indígenas

Polícia Federal e o IBAMA combate invasores de terras indígenas em RO. A Operação foi deflagrada entre os dia 19 e 21 de julho, nas Aldeias Karipuna e no Parque Nacional do Mapinguari. O Objetivo é reprimir crimes ambientais.

Em Karipuna foram encontrados e inutilizados dois acampamentos, que funcionavam como base para o desmatamento da área protegida. No Parque Nacional do Mapinguari foi inutilizados oito acampamentos, nove motores de dragagem, quatro geradores de energia elétrica e uma embarcação com motor de dragagem acoplado. No local se praticava a extração ilegal de ouro.

Participara da ação 21 policiais federais, treinados para repressão a crimes ambientais em área de selva, que utilizaram helicóptero e embarcação da PF, para acessar pontos de difícil acesso na região.