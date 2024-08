PF combate pesca ilegal de camarão no RJ

PF deflagrou a Operação Frota que combate pesca ilegal e comercialização de camarão durante o período proibido de defeso da espécie. Na ação os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda/RJ, todos em Angra dos Reis. Dentre as ordens judiciais, três foram cumpridas em imóveis e cinco em embarcações de pesca apreendidas.

A operação tem como objetivo apurar, em diversas frentes de investigação, as atividades de associações criminosas que operam na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, com o intuito de identificar as ações ilícitas de pescadores e comerciantes de pescados ilegais.

Apura-se a ação de milícias que exploram e protegem os pescadores irregulares e comerciantes de camarão durante o período de defeso. Tais organizações criminosas cobram taxas destes pescadores ilegais, com o pretexto de proteção e apoio às atividades irregulares desenvolvidas.

Segundo as apurações, os investigados estão pescando, armazenando e comercializando camarão durante o período proibido de defeso da espécie. Foi possível comprovar que a organização criminosa em questão utiliza a pesca de arrasto, conhecida como “arrastão”, na busca pelo aumento de seus lucros. Se trata de uma prática extremamente agressiva para o meio ambiente e o ecossistema local, sendo capaz até de alterar drasticamente o solo oceânico. As investigações foram iniciadas pela PF e contaram com o apoio do Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro.

A primeira etapa da operação tem como foco identificar os responsáveis pela distribuição e revenda dos pescados ilegais, além dos operadores da frota de embarcações irregulares, as quais não possuem identificação, registros e autorizações de pesca na região da Costa Verde do Rio de Janeiro.