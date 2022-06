As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips continuam nesta terça-feira (14). Os bombeiros no domingo (12) encontraram uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas. O material encontrado foi encaminhado para perícia. A Polícia Federal confirmou que os pertences encontrados são dos dois desaparecidos.

Logo nas primeiras horas da segunda-feira (13), A mulher de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, informou que os corpos do esposo e do indigenista Bruno Pereira haviam sido encontrados. Porém, a PF e a associação indígena Univaja não confirmaram a informação. E as buscas prosseguem nesta terça-feira (14) pelos desaparecidos inclusive em outras áreas do Rio Itaquaí. As investigações seguem sendo realizadas de forma técnica, segundo a Polícia Federal (PF).

Os dois desapareceram no último domingo (5), quando navegavam pela Terra Indígena Vale Javari, no Amazonas. A reserva é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal.