A PF deflagrou nesta terça-feira (20), em ação conjunta com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal, a OPERAÇÃO SEM LIMITES IV – 77ª fase da Operação Lava Jato. Participaram da ação cerca de 40 policiais federais que cumprirtam 5 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro/RJ e 2 em Niterói/RJ. As medidas visam aprofundas as investigações acerca de práticas criminosas cometidas na antiga Diretoria de Abastecimento da Petrobras, especificamente na Gerência Executiva de Marketing e Comercialização.

As apurações foram iniciadas após a deflagração da 57ª fase da Operação Lava Jato – OPERAÇÃO SEM LIMITES, com o objetivo do cumprimento de prisões e buscas e apreensões de integrantes de organização criminosa responsáveis pela prática de crimes envolvendo a negociação de óleos combustíveis e derivados entre a estatal e trading companies estrangeiras. Após o cumprimento das medidas no final de 2018 e o oferecimento de acusações criminais, um ex-funcionário da PETROBRAS diretamente envolvido no esquema e um ex-executivo de uma grande empresa estrangeira também investigada celebraram acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal.

Com base nos relatos, em evidências apresentadas e análise de provas já existentes, identificou-se que ao menos seis agentes públicos, até então desconhecidos das investigações, tiveram participação direta no esquema ilícito perpetrado nas operações de trading da PETROBRAS.

Um dos funcionários, que até hoje se encontra empregado e em exercício na estatal, trabalhava diretamente na área logística da Diretoria de Abastecimento e era responsável, por vezes, em gerar artificialmente demandas que justificassem novas operações comerciais de compra e venda pela PETROBRAS junto às tradings companies estrangeiras. Com isso, pagavam-se comissões aos intermediários envolvidos e que, posteriormente, repassavam os valores aos agentes públicos, inclusive para os demais ex-funcionários públicos investigados nesta fase. O grupo de ex-agentes públicos, alvo das ordens judicias cumpridas na data de hoje, também é investigado pela venda de informações privilegiadas e favorecimento de empresas estrangeiras em negociações envolvendo os mais diversos tipos de produtos negociados, como óleo combustível, querosene de aviação, diesel, derivados de petróleo e gasóleo de vácuo. Em todos esses casos, os investigados recebiam vantagens indevidas calculadas na quantidade de produto negociado.

As medidas cumpridas hoje têm, dentre outros objetivos, fazer cessar a atividade delitiva, aprofundar o rastreamento dos recursos de origem criminosa e a conclusão da investigação policial em todas as suas circunstâncias.

Os investigados responderão pela prática, dentre outros, dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e de lavagem de dinheiro.