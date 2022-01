A PF cumpriu a prisão de um cidadão de nacionalidade boliviana na manhã de terça-feira (25), após recebimento de mandado judicial expedido pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O cidadão boliviano e seu irmão são suspeitos de liderarem grupo que criou dados fantasmas na Prefeitura de Santa Cruz de La Sierra, com vistas a auferir ganhos ilícitos. Inclusive, o irmão já havia sido preso no Panamá, em dezembro do ano passado, após divulgação de alerta vermelho pela Interpol.

A prisão do foragido foi possível graças à troca de informações entre os policiais federais de Corumbá, a Adidância da PF na Bolívia, o escritório central da Interpol em Brasília e do Centro de Cooperação Internacional localizado na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele aguardará preso enquanto o pedido de extradição pelo governo boliviano é avaliado pela justiça brasileira.