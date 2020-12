A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (22), a Operação Shield, com o objetivo de investigar e prevenir a concretização de ameaças à vida de Ministro do STF e de seus familiares, praticadas por indivíduo residente na cidade de Paranatinga/MT. Foram cumpridos dois mandados judiciais, sendo um de busca e apreensão, e outro de proibição de aproximação do Ministro do STF e seus familiares, bem como dos seus locais de trabalho e residência. Além disso, houve bloqueio da rede social utilizada para a perpetração das ameaças. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília/DF.