A Polícia Federal deflagrou uma operação policial com a finalidade de desarticular um esquema de extorsão operado por um falso policial federal. Um mandado de busca domiciliar foi cumprido na cidade de São Paulo. As investigações apontaram que o investigado se apresentava como policial federal, alegava estar trabalhando em uma grande investigação envolvendo a vítima, ameaçava-a de prisão e de exposição pública e lhe pedia dinheiro para excluí-la da suposta apuração. Para dar credibilidade às suas ameaças, o suspeito utilizava fotos reais de policiais federais, encontradas em redes sociais. O investigado será indiciado pela prática dos crimes de extorsão, com pena 4 a 10 anos e multa; e uso indevido de símbolos públicos, pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa.