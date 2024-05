PF deflagra duas operações simultâneas contra o tráfico de drogas e a lavagem de capitais em Dourados. As investigações tiveram início em dezembro de 2023 com a prisão em flagrante e apreensão de um veículo de carga transportando mais de 200 kg de cocaína no tanque de combustível.

Em fevereiro e abril deste ano, ocorrências semelhantes foram flagradas pela Polícia Federal, resultando em outros dois flagrantes com veículos e cargas similares, sendo apreendidos, nestes dois casos, um total de 600 kg de cocaína.

As Operações Tanque Cheio e Carga Fracionada envolveram cerca de 40 Policiais Federais, cumprindo 9 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão, nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, todos emitidos pela Vara Criminal da Justiça Estadual de Deodápolis/MS.

Realizou a prisão em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. O preso possuía frascos etiquetados com amostras de diversos tipos de drogas.