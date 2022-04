TRÊS LAGOAS – MS (Correspondente) – A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (27), durante a operação ‘Nummus Baro’, em Três Lagoas. A investigação começou após diversas apreensões de cédulas falsas em outros municípios do Estado.

Durante o cumprimento do mandado foram apreendidos aparelhos celulares, bem como documentos com anotações, que indicam que o investigado realmente comercializava cédulas falsas por meio da internet. O suspeito foi ouvido e liberado.

Os objetos apreendidos passarão por exames periciais e análise da equipe de investigação. Em caso de indiciamento, o investigado poderá responder pelo crime de moeda falsa, com pena privativa de liberdade de até 12 anos de reclusão.