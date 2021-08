Contra fraudes no auxílio emergencial, PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Escamotear. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na Capital expedidos pela Justiça Federal. A ação quer identificar a participação de outros envolvidos nas fraudes bancárias. Os investigados criavam contras contas fraudulentamente em nome de terceiros no aplicativo da Caixa Tem. E depois realizavam o pagamento de boletos bancários onde os valores eram depositados em contas de titularidade do próprio investigado. Não há informações sobre os valores desviados.