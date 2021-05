A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (7) a Operação Escobart. Com o objetivo de combater o tráfico ilícito de drogas via postal. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária, nos municípios de Petrópolis/RJ e Porto Alegre/RS.

INVESTIGAÇÃO

A investigação teve início em setembro de 2019, quando, em ação controlada judicialmente autorizada, prendeu um cidadão de Três Lagoas em flagrante delito, recebendo droga sintética (MDMA ) também conhecida como Ecstasy, em uma encomenda entregue pelos Correios. Dias depois, uma segunda encomenda com droga destinada a mesma pessoa foi apreendida. Com o aprofundamento das investigações, foi constatado que o suspeito adquiria droga de outros Estados e, depois de recebê-las pelos Correios, revendia para diversos usuários em Três Lagoas/MS. Da mesma forma, pôde-se identificar outros envolvidos no esquema criminoso, os quais remetiam as encomendas ilícitas.

PRISÃO

Como resultado das buscas, houve uma prisão em flagrante em Petrópolis/RJ, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e um termo circunstanciado por posse de droga para consumo pessoal, em Porto Alegre/RS.