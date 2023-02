A Polícia Federal deflagrou hoje (15) uma operação policial com a finalidade de reprimir o tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Ponta Porã. As investigações tiveram início a partir da apreensão de um fuzil, calibre .556, fabricado nos USA no Município. O armamento fora adquirido na fronteira com o Paraguai e transportado de forma oculta em um veículo que seguiria para a cidade Belo Horizonte/MG.

A organização criminosa investigada possuía atuação na fronteira Brasil-Paraguai e em Minas Gerais. Há indícios de que os armamentos de grosso calibre introduzidos ilegalmente em território nacional serviriam para a prática de roubos a instituições financeiras, denominado de “novo cangaço”, em cidades do interior de Minas Gerais. Foram cumpridos um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão no Estado de Minas Gerais, expedidos pela Justiça Federal de Ponta Porã/MS, com o objetivo de aprofundar as investigações mediante a identificação dos demais integrantes da organização criminosa.