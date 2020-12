A Polícia Federal deflagrou, com o apoio da Polícia Militar do estado da Paraíba, nesta quinta-feira (3), a Operação RESIDENCE. O objetivo é desarticular o núcleo de comando de um grupo criminoso que atua em presídios e fora deles, no território nacional.

Estão sendo cumpridos 38 mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de valores depositados em contas correntes. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca de João Pessoa/PB.

A ação contou com a participação de aproximadamente 200 policiais federais, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, além de cerca de 60 policiais militares paraibanos.

O CASO

A Operação RESIDENCE foi originada a partir de investigações que mostraram que um grupo de criminosos se utilizava de um quarto na Residência Universitária da Universidade Federal da Paraíba para armazenar e distribuir as drogas para a Paraíba e estados vizinhos.

O líder dessa célula do grupo criminoso, que utilizava a Residência Universitária da UFPB para ocultar suas atividades ilícitas, ocupava relevante função na hierarquia da organização na Paraíba, circunstância que possibilitou a identificação de toda a estrutura criminosa do grupo no estado.

O trabalho investigativo permitiu descortinar uma grande rede formada para cometer crimes. Revelando assim o plano de expansão de tal facção criminosa, mediante a realização de disputas violentas entre facções pelo controle de pontos de vendas de entorpecentes. Com o fim de objetivar um domínio territorial para fins de monopolizar o tráfico de drogas na Paraíba.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, cujas penas somadas poderão chegar a 25 anos de reclusão.

OPERAÇÃO

O nome da operação faz alusão ao local que era utilizado como base de armazenamento e distribuição de drogas. Será concedida entrevista coletiva às 11h, na sede da Polícia Federal em João Pessoa/PB.