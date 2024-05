PF deflagra Operação Redescobrimento para apurar fraudes bancárias transnacionais praticadas a partir do Brasil e que atingiam vítimas em Portugal. Os criminosos desviaram cerca de R$ 10 milhões de contas bancárias de clientes de bancos portugueses. A investigação policial é conduzida no âmbito da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, na temática de fraudes bancárias eletrônicas.

MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

Estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Fortaleza/CE, Imperatriz/MA, Gurupi/TO, Jacareí/SP, São Bernardo do Campo/SP, Caraguatatuba/SP, Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP, Vila Velha/ES e Brasília/DF. Além de ordens de bloqueio de bens e valores, deferidos pela Justiça.

INVESTIGAÇÕES

As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pela Polícia Judiciária de Portugal, por meio da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), coletadas no âmbito da Operação Vera Cruz conduzida naquele país. A cooperação policial com as autoridades portuguesas e a cooperação jurídica internacional mantida entre Brasil e Portugal foram essenciais para o avanço das investigações do Brasil. As investigações ainda tiveram apoio da Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL.

ALVOS

Todos os alvos da operação foram presos 2 em Fortaleza/CE, 1 Imperatriz/MA, 1 Gurupi/TO, 1 Jacareí/SP e 1 São Bernardo do Campo/SP.