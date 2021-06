A ação da Polícia Federal encontrou, na manhã desta terça-feira (8), pilhas de dinheiro que somam R$ 1,6 milhão, na casa de Ronaldo Chadid, um dos três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, alvos das buscas. Eles são investigados por fraude em licitações, superfaturamento de obras e desvio de recursos públicos.

Segundo o Estadão, a investida da PF, chamada de Mina de Ouro, se deu para cumprir 20 mandados de busca e apreensão, em imóveis, gabinetes dos conselheiros e também em uma mineradora de ouro na Capital. Endereços em Brasília e Sidrolândia também foram alvo das buscas.

Os conselheiros Waldir Neves e Osmar Jeronymo são outros dois alvos da operação. A investida da polícia só foi possível com autorização do Superior Tribunal de Justiça, já que os envolvidos têm foro privilegiado. Os três tiveram os sigilos fiscal e bancário quebrados. Um dos locais onde a PF encontrou dinheiro teria ligação com Ronaldo Chadid. Também foram encontrados valores em outros locais alvos da operação, sendo que havia cédulas de dólares, euros e libras.

Ainda segundo o site, em um primeiro endereço de Campo Grande, a PF pegou R$ 889.660,00; US$ 7.272,00; £200,00 e €4.500,00. Já num segundo alvo na capital de Mato Grosso do Sul os investigadores encontraram R$ 729.600,00.

Desdobramento

A Mina de Ouro foi deflagrada a partir de investigações de casos de corrupção na Lama Asfáltica. A PF suspeita que o grupo criminoso usava uma mineradora para lavar o dinheiro desviado dos cofres públicos.

Ainda segundo a divulgação da ação, os envolvidos teriam proferido decisões favoráveis a empresários em troca de dinheiro.