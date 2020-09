TRÊS LAGOAS – MS (Correspondente) – Na manhã desta terça-feira (29), A PF foi acionada após uma agência da Caixa Econômica Federal ser invadida por criminosos. Com a chegada da PF para a perícia, a agência foi fechada e apenas poucos funcionários puderam entra no local. O gerente da agência não quis comentar o ocorrido e disse que a superintendência estadual emitirá uma nota para a imprensa. De acordo com informações divulgadas, os ladrões teriam fugido da agência assim que o alarme tocou e nada teria sido levado.