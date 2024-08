PF e Forças de Segurança deflagram operação contra o tráfico de drogas em Corumbá e Campo Grande

PF e Forças de Segurança deflagram Operação Rota Limpa contra o tráfico de drogas em Corumbá e Campo Grande. Foram cumpridos seis mandados de buscas e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá, com a finalidade de combater o tráfico de drogas na região. As investigações apontam que o grupo realizava o transporte de cocaína e maconha da cidade de Corumbá para diversos estados do Brasil, valendo-se de ambulâncias, ônibus e “mulas”.

Na ação os policiais apreenderam R$ 3 mil, um simulacro de arma de fogo e mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a análises periciais.

As operações conjuntas prosseguem e novas ações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a repressão ao tráfico de drogas e punição dos seus responsáveis, reforçando o compromisso e integração desses órgãos na segurança da região de fronteira.