PF e Polícia Nacional combatem tráfico Internacional de Drogas na fronteira do MS

A Polícia Federal, em cooperação com a Polícia Nacional do Paraguai – PNP, deflagou hoje (26), a Operação Hideout contra o tráfico Internacional de Drogas na fronteira do MS. Foram cumpridas três ordens de busca em Pedro Juan Caballero/PY e um Mandado de Busca e Apreensão em Ponta Porã/MS.

Um fugitivo da justiça, procurado há 26 anos foi capturado com dois mandados de prisão em aberto. Ele foi um dos grandes traficantes da década de 90, especialista em internalizar no território brasileiro remessas de drogas oriundas de outros países da América Latina. Foi também alvo de duas Operações da Polícia Federal: Andorra e Estone, deflagradas, respectivamente, em 2001 e 2003.

Participaram das investigações o Centro de Cooperação Policial Internacional – CCPI, a Polícia Nacional do Paraguai – PNP e o Centro Integrado de Operações de Fronteira – CIOF, demonstrando a importância da cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional.