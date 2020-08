NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Num âmbito da Operação Hórus a PM e a Força Tática da PM apreenderam ontem (16), na região do Porto Caiuá, dois caminhões que transportavam cigarros de origem estrangeira introduzidos no País sem documentação. A carga de aproximadamente 1.000 caixas de cigarro, sendo que apesar de buscas no local onde foram encontrados os veículos. Os motoristas não foram localizados. Os caminhões e os produtos ilícitos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal do Município.